Министр Парвиз Шахбазов предложил странам вне ОПЕК+ ограничить добычу нефти

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также принял участие в неофициальной видеоконференции с участием нескольких стран «ОПЕК+», сообщает пресс-служба Минэнергетики Азербайджана.

На конференции были обсуждены вопросы, связанные с текущим состоянием нефтяного рынка и исполнением обязательств с мая.

Парвиз Шахбазов в ходе обсуждений призвал других производителей нефти, не представленных в формате «ОПЕК+», взять на себя обязательства по ограничению добычи нефти.

«ОПЕК+» выполняет историческую миссию и берет на себя соответствующие обязательства. Отныне производители нефти вне «ОПЕК+» тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах», - сказал министр.