Саудиты вытесняют Россию с нефтяного рынка

В ходе ценовой войны России и Саудовской Аравии европейские страны выбрали арабское королевство. В частности, Польша в апреле полностью отказалась от российской нефти с поставками по морю, вместо этого были закуплены рекордные 560 тысяч тонн саудовского сорта Arab Light, сообщает Reuters.

По данным трейдеров, в мае поставки из Саудовской Аравии через Гданьск сохранятся на прежнем уровне, так что России, скорее всего, останутся только поставки по трубопроводам, на которые заключены долгосрочные контракты.

Также в апреле выросли поставки саудовской нефти в Италию, Турцию, Грецию и Францию, которые являются традиционными покупателями российской нефти.

По данным Refinitiv Eikon, продажи Саудовской Аравии в Европу в апреле превысят 29 миллионов баррелей, что немногим меньше рекорда 2016 года. Однако это происходит на фоне беспрецедентного снижения потребности в сырье из-за пандемии коронавируса, а значит, доля Arab Light выросла значительно сильнее.