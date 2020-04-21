ООН: человечеству грозит голод «библейских масштабов»

Человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов» из-за пандемии коронавируса, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности. Эту нерадостную новость сообщил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

По его словам, сейчас в мире голодает 821 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, в 10 из которых примерно по 1 млн человек уже страдают от недоедания, передает ТАСС.

«Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев», — сказал Бизли, добавив, что из-за коронавируса миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

По данным ВПП, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек. Это цифра вдвое больше прошлогодней — из-за коронавируса на грани голода оказались 130 млн человек. По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран, пишет РБК.

Речь прежде всего идет о странах Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек, сталкивающихся с голодом, проживают на Ближнем Востоке и в Азии. 18,5 млн — в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами (в нее входит ВПП) опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

Бизли назвал пандемию коронавируса «худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны». По его словам, без помощи ВПП «ежедневно от голода будут умирать 300 тыс. человек, и так на протяжении трех месяцев». Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии COVID-19.