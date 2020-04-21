В Сиязане местный наркобарон лишился свободы из-за нарушения карантина

Сотрудники отдела полиции Сиязянского района задержали нарушителя карантинного режима.

Как сообщает пресс-служба МВД, в отдел полиции был доставлен ранее судимый житель района М.Пашаев по прозвищу «Баба». При досмотре у него было обнаружено и изъято 15 свертков с героином, метамфетамином, засушенной марихуаной, в автомобиле задержанного были два ножа и электронные весы.

М.Пашаев признался, что занимался продажей наркотиков на территории района. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.