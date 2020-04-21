По данным источников, на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в конце 2019 года Ким Чен Ын якобы настоял на том, что при его нетрудоспособности место первого человека в стране займет Ким Ё Чжон.

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон практически находится в положении «человека номер два» в высших эшелонах власти Пхеньяна, пишет ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi.

Младшая сестра лидера КНДР ранее занимала пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). По информации источников, с прошлого года она стала первым заместителем заведующего Организационным отделом ЦК, который занимается основными кадровыми моментами, а также стала иметь влияние в вопросах внешней политики КНДР.

Японское издание считает, что рост влияния Ким Ё Чжон связан с недавно озвученными в прессе проблемами со здоровьем, которые якобы испытывает Ким Чен Ын.

Накануне американская телекомпания СNN со ссылкой на неназванный источник в американской администрации сообщила, что США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти, в свою очередь, заявили об отсутствии данных о заболевании Ким Чен Ына. В МИД КНР также усомнились в источнике информации СNN.