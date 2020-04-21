Отдел информации 11:18

Накануне пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов, из уст которого общественность в последние месяцы узнает последние новости о коронавирусе в Азербайджане, заявил, что на этой неделе правительство подготовит план поэтапного выхода из продленного карантинного режима. По его словам, поэтапный выход из карантина не означает, что азербайджанцы после 4 мая вернутся к тому образу жизни, что был до введения карантинного режима. Все станет ясно ближе к маю. Вместе с тем, выводы о том, как будет происходить поэтапный выход из карантина, можно сделать, анализируя опыт других стран. Как пишет итальянская газета La Stampa, в большинстве европейских стран второй этап начнется ровно через две недели — в понедельник, 4 мая. Но это произойдет не у всех (некоторые запланировали выход из карантина на 27 апреля, другие — на 11 мая), что в очередной раз подтверждает: правительства решили продолжать действовать по отдельности. Европейская комиссия была готова установить четкие сроки для выхода из карантина, но в результате давления столиц ей пришлось пойти на попятную. Из Брюсселя поступило лишь общее руководство — не обязательное к исполнению — по постепенному ослаблению ограничений, чтобы можно было взвесить последствия.

В то время как некоторые школы в Дании уже открылись, а в Чехии этот процесс начнется в ближайшие недели, в Бельгии обсуждают, не применить ли французскую модель (Макрон заявил, что карантин будет снят 11 мая) или даже прислушаться к ученым, рекомендующим правительству отложить все на сентябрь. В то же время брюссельское правительство приняло решение (как и многие другие) отложить все музыкальные фестивали до 31 августа, однако открыть лавки ремесленников, теплицы и питомники. В Австрии тоже уже можно купить цветы и растения, а с мая будет разрешено посещать парикмахерские. А вот Соединенное Королевство пока не намерено ослаблять ограничения. Германия открывается в два этапа С восьми часов утра сегодня в Германии вновь открываются многие торговые пространства с площадью продаж менее 800 квадратных метров, хотя условия выхода из карантина могут варьироваться в деталях от региона к региону. Парикмахерские и салоны красоты пока закрыты: они смогут открыть свои двери лишь с 4 мая.

Что касается тату-салонов, спортзалов и бассейнов, а также баров, кафе, ресторанов, гостиниц и публичных домов (в Германии они легализованы), то дата возобновления их деятельности еще не назначена. В целом, карантин, предписывающий гражданам Германии всегда соблюдать дистанцию в полтора метра с другими людьми и позволяющий выходить из дома только на работу, в магазин, на прогулку на воздухе вместе с членами семьи или, максимум, в компании еще одного человека, продлен правительством до 3 мая. Завтра постепенно будут открываться школы, начиная со старших классов, которым предстоит сдавать экзамены. Детские сады снова заработают не раньше августа. Закон не обязывал закрывать заводы, офисы и частные предприятия, и они могли вести дела в кризисный период по собственному усмотрению. Во Франции разрешили посещать родственников в домах престарелых С сегодняшнего дня пожилых людей, находящихся во французских лечебно-реабилитационных центрах, смогут посещать их родственники, хотя и при соблюдении определенных условий. Сообщение об этом поступило вчера вечером от министра здравоохранения Оливье Верана, который провел продолжительную пресс-конференцию с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Цель — поставить точку в чрезвычайной ситуации с коронавирусом и дать ряд указаний относительно посткарантинного периода (который во Франции начнется после 11 мая). Однако детальный план появится только через две недели. «Навестить пожилого человека, находящегося в лечебно-реабилитационном центре, смогут один или два родственника, — уточнил Веран, — и между ними не должно происходить никакого физического контакта. Но это еще не все: директор каждого учреждения будет оценивать возможность проведения таких встреч». В целом, уточнил он, «мы хотим гарантировать после 11 мая доступность медицинских масок для всех французов». За оставшийся срок во Франции следует наладить возможность производить по 17 миллионов масок в неделю. По словам Филиппа, «вероятно, их ношение станет обязательным в общественном транспорте».