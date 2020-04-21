Ваш автомобиль нуждается в ремонте? Отвезем вашу машину на ремонт

Официальные дистрибьюторы Mazda, Honda, Subaru и Mitsubishi в Азербайджане, а также официальный дилер Toyota, Toyota Abşeron Mərkəzi предлагают своим клиентам новую услугу.

Если автомобиль нуждается в покраске и починке кузова, у вас есть возможность вызвать работников официального сервиса на дом. Благодаря этой новой услуге вы отправляете запрос в сервис-центр официального дилера, приезжает профессиональный мастер, оценивает стоимость починки и покраски на месте, и с согласия клиента автомобиль на эвакуаторе доставляется в сервисный центр.

Таким образом во время карантинного режима обеспечивается дополнительная безопасность клиентов, и сводится к минимуму время, затраченное на данную процедуру.

Чтобы воспользоваться данной услугой и получить подробную информацию, нужно предварительно позвонить по телефону: (051) 225 87 54.

Также сервисные центры будут работать посменно с 10:00 до 17:00. Для безопасности сотрудников и посетителей просим клиентов соблюдать требования особого карантинного режима.

Дополнительная информация по телефонам:

Toyota Abşeron Mərkəzi – 0512258750

Honda Avtomobil Mərkəzi – 0512258761

Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi – 0512258758

Mazda Avtomobil Mərkəzi – 0512258752

Subaru Avtomobil Mərkəzi – 0512258752