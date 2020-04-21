Каждый день коронавирусом заражается свыше 5 тысяч россиян

За сутки в России зафиксировано 5236 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.

Новые случаи заражения выявлены в 78 российских регионах. Большинство из них выявлено в Москве и Подмосковье. Зарегистрировано 57 летальных исходов. Полностью выздоровели 547 человек.

С начала пандемии общее число случаев заражения коронавирусом составляет 57 999. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

По данным на 21 апреля, общее число заразившихся коронавирусом составляло более 50 тысяч — за сутки это число увеличилось на 5642. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.