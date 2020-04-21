Роухани: Иран избавился от нефтяной зависимости

Ситуация на рынке нефти в меньшей степени бьет по Ирану, который перестал ориентироваться на доходы от нее, заявил президент страны Хасан Роухани на заседании правительства.

"Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других – провал. Нет, все столкнулись с проблемами", - цитирует президента ИРИ РИА Новости.

Роухани добавил, что "убытки нашей страны будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть".