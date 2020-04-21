Как стало известно «Фонтанке», скрываться от спецслужб шесть лет удавалось двум зарегистрированным в Тихвине мужчинам 31 и 34 лет. По версии следствия, в ноябре 2012 года они участвовали в нападении на КАД в районе Шафировского шоссе, где после имитации ДТП забрали у предпринимателя 10 млн рублей. А также в самом громком налете группы в 2014 году на бизнесмена из Азербайджана. Тогда уроженца Азербайджана на выходе из терминала «задержали» люди в форме с символикой ФСБ, затолкали в микроавтобус, на котором было написано «Следственный комитет». Мужчину высадили на Волхонском шоссе, но уже без полутора миллиона долларов, которые он перевозил.

Их подельников, прозванных «неуловимой семеркой», поймали в ноябре 2014 года. Позже выяснилось, что некоторые участники группы родом из силовых структур и охранных предприятий. Суд присяжных признал их виновными в бандитизме, разбое, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем, вымогательстве, незаконном обороте оружия.