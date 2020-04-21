Супруги умерли от коронавируса в один день

Супруги из шотландского города Данфермлин, которые были женаты 57 лет, умерли в один день из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывший шахтер Уильям Шарп (William Sharp) и его жена Морин (Maureen) поженились в 1963 году, когда обоим было 17 лет. В Новый год они отметили 57-ю годовщину свадьбы. В старости супруги страдали хроническими заболеваниями легких: у мужа была злокачественная опухоль, у жены — легкая форма хронической обструктивной болезни легких.

В начале апреля Уильям заболел, у него подозревали легочную инфекцию. Спустя несколько дней те же симптомы появились у Морин. Пятого апреля оба попали в больницу, где у них диагностировали COVID-19. Спустя три дня Морин скончалась. Менее чем через сутки после гибели жены умер и Уильям. Супругам было 74 года.