Пекин угрожают затаскать по судам горячая тема
Миссури стал первым американским штатом, который подал иск против Пекина в связи с пандемией коронавируса.
Не успели мы сообщить о планах кампании западных стран против Китая, направленной на привлечение его к ответственности за пандемию, как тут же по этой теме прилетела первая «ласточка»: генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против Пекина. В котором требует от китайских властей возместить ущерб, чтобы компенсировать огромные человеческие потери, страдания и экономические потрясения, вызванные пандемией.
«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе Covid-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», - отметил генеральный прокурор штата.
Помимо возмещения ущерба, Шмитт требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.
«В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, скрывали важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже законсервировали на складах средства индивидуальной защиты, тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой», - уверяет Шмитт.
В американском политическом истеблишменте заявления генерального прокурора штата Миссури расценили вполне однозначно – как заявку молодого (1975 года рождения) и энергичного политика-республиканца на серьезную политическую карьеру, первой ступенью которой должна стать должность губернатора штата, в котором проживало пять поколений его предков и где состоялся он сам.
Но не вызывает сомнений, что его инициатива вызовет огромный общественный резонанс в Америке, где к утру сегодняшнего дня было подтверждено более 824 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом 45 тысяч человек скончались. Более того, эта инициатива будет подхвачена, расширена и углублена, поскольку создает прецедент: Китай во всем виноват, и он должен за это ответить.
Логика, доказательства и даже здравый смысл здесь никакого значения не имеют. Нынешняя ситуация требует «козла отпущения», и в Америке, кажется, он уже найден. Дальше американскому истеблишменту остается только искусно регулировать степень накала антикитайской истерии в зависимости от того, насколько податливым окажется Пекин.
Судебные тяжбы могут тянуться сколько угодно долго, кормя не одно поколение адвокатов и политиков, то ускоряясь, то замедляясь, в зависимости от политической конъюнктуры. А там, глядишь, и остальные подтянутся, европейские суды, например.
Правда, Пекин уже успел отреагировать на инициативу миссурийского прокурора. В том смысле, что от мертвого осла вам уши, а не компенсации. Но в Вашингтоне и ряде столиц Евросоюза надежды утопить Китай в судебных исках не теряют. Шмитт – это ведь только первая ласточка кампании «Китай должен ответить за все».