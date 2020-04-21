Не успели мы сообщить о планах кампании западных стран против Китая, направленной на привлечение его к ответственности за пандемию, как тут же по этой теме прилетела первая «ласточка»: генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против Пекина. В котором требует от китайских властей возместить ущерб, чтобы компенсировать огромные человеческие потери, страдания и экономические потрясения, вызванные пандемией.

Миссури стал первым американским штатом, который подал иск против Пекина в связи с пандемией коронавируса.

«Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе Covid-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», - отметил генеральный прокурор штата.

Помимо возмещения ущерба, Шмитт требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

«В течение критических недель первой вспышки китайские власти обманывали общественность, скрывали важнейшую информацию, арестовывали осведомителей, отказывались признавать факт передачи вируса от человека к человеку перед лицом растущего числа доказательств, уничтожали важнейшие медицинские исследования, позволяли миллионам людей подвергаться воздействию вируса и даже законсервировали на складах средства индивидуальной защиты, тем самым вызывая глобальную пандемию, которая была ненужной и предотвратимой», - уверяет Шмитт.

В американском политическом истеблишменте заявления генерального прокурора штата Миссури расценили вполне однозначно – как заявку молодого (1975 года рождения) и энергичного политика-республиканца на серьезную политическую карьеру, первой ступенью которой должна стать должность губернатора штата, в котором проживало пять поколений его предков и где состоялся он сам.