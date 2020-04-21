АФФА начинает национальную киберлигу

Участники будут играть в PES2020. В чемпионате могут принять участие как сами футболисты, так сотрудники клубов и даже фанаты, которых пригласит клуб. Турнир пройдет 25 мая, а регистрация начнется 25 апреля и продлится до 15 мая.

Каждая команда будет состоять из двух игроков, которым исполнилось 18 лет. Сезон будет состоять из двух турниров. Каждый турнир будет длиться три месяца. Более подробно с правилами можно ознакомиться на сайте www.eml.az.

Начиная со второго сезона, в турнире смогут принять участие не только представители профессиональных клубов, но и простые любители киберфутбола, которые будут иметь возможность заявить свою команду.

Команда-победитель турнира получит Кубок Национальной киберлиги и получит шанс выступать за сборную страны. Также призеров ждут различные призы, в том числе и денежные.

Лучшие шесть игроков по итогам чемпионата будут допущены до участия в международном турнире и получат возможность сыграть с командами известных европейских клубов.

Игры будут транслироваться на сайте www.eml.az и на телеканале CBC Sport.