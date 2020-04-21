То вот товарищ Ким Чен Ын пропал, а слухи из-за этого между тем ходят самые неблагоприятные. Международная общественность встревожена, резко возросло в сети количество «специалистов» по Северной Корее, советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявляет, что американцы не знают, в каком состоянии находится северокорейский лидер, ну а уж журналисты, эти «акулы пера и гиены ротационных машин» вообще словно сорвались с цепи, изощряясь в версиях одна круче другой.

Коронавирус, чтоб у него щупальца отвалились, приобретает все новые симптомы. То «майский контракт на нефть из-за него завершается не пшиком, а первобытным воплем», - как метко подметил после вчерашних событий на биржах Даниэль Ергин, автор нефтяного бестселлера «Добыча» и вице-президент IHS Markit Ltd. То системы Пэтриот устанавливаются быстрее, а вот система С - 400 медленнее.

Примечательно, что подобный ажиотаж вокруг «дорогого руководителя» возникает уже не в первый раз. В 2014 году он исчез из публичной жизни на 40 дней, вызвав потоки слухов. Утверждалось даже, что он был свергнут в результате переворота, но позже выяснилось, что у него был острый приступ подагры, заставивший этого сравнительно молодого человека – то ли 36, то ли 37 лет, точная дата его рождения неизвестна - появиться на публике с тростью.

Так что в этот раз и срок исчезновения-то всего ничего, 10 дней прошло с момента его последнего появления на публике, когда он инспектировал армию, давая ценные указания минометчикам по ведению огня, а летчикам-истребителям ВВС КНДР – по технике пилотирования. Из государственных СМИ также известно, что за день до этого он председательствовал на политическом собрании. Однако с тех пор его на публике не видели. 15 апреля он даже не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена, а это один из главных государственных праздников Северной Кореи.

Первые слухи о болезни Ким Чен Ына появились во вторник на новостном сайте, который, кстати, ведут перебежчики из КНДР. Анонимный источник сообщил, что у северокорейского лидера развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и что якобы его состояние ухудшилось после нескольких посещений горы Пэктусан.

Ничего сверхъестественного в этом нет. Избыточный вес, проще говоря – ожирение, неумеренное курение – по слухам он выкуривает две пачки крепких сигарет в день, тяга к острым блюдам и копченой рыбе еще никого не делали здоровым, тут и с сердечно-сосудистой проблемы, и с давлением, и подагра рядом услужливо тросточку протягивают.

Сравнительно достоверным в нынешней медиа-кампании вокруг таинственного исчезновения северокорейского лидера является только одно - в начале января этого года он перенес операцию в Китае, после которой в Пхеньян из Франции были приглашены два известных кардиолога.

Дает ли это основания полагать, что Ким Чен Ын скончался? Определенно сказать не может никто, а главное - разведслужбы Южной Кореи, официальный Сеул и источники в Пекине эту информацию опровергают. Как верно подметили сотрудники BBC, «в том, что касается здоровья руководства Северной Кореи, мы часто блуждаем в потемках».

Из-за тотальной секретности в КНДР писать о происходящем там – в лучшем случае необычайно сложно. В худшем – открывает огромный простор для политических спекуляций и сенсаций, высосанных из известного места. Тем более, если источником, как в данном случае, выступают перебежчики из Северной Корее. Им ведь тоже миска риса нужна, и ради заработка они такого порасскажут…

Разумеется, главным вопросом для политиков является то, кто станет, случись что, преемником Кима. Здесь, на первый взгляд, несколько проще: в августе 2013 года в основополагающие принципы государственного устройства КНДР было включено положение о превосходстве семейной линии Кимов, «династии Пэкту» как основание для легитимизации династийного руководства.

С этой позиции родная сестра нынешнего северокорейского лидера, Ким Ё Чжон, кажется наиболее очевидным кандидатом. Но так ли окажется на самом деле – никто из серьезных специалистов определенно сказать не может.