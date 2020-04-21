Синоптики прогнозируют интенсивные дожди
Завтра, 23 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, ветер северо-западный, периодически будет усиливаться, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 7-9, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 75-85%.
В регионах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, на горных территориях снег, местами интенсивный. Ночью и утром туман. Западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 6-9, днем 12-16 градусов тепла, в горных территориях ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.