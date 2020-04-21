Не политики, а лавочники какие-то haqqin.az из Иерусалима
Проведя в переговорах без малого 500 дней и потратив в общей сложности больше четырех миллиардов долларов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и отставной генерал ЦАХАЛа Бени Ганц подписали коалиционное соглашение и приступили к формированию нового правительства Израиля. В состав беспрецедентно раздутого кабинета, который уже назвали «Правительством 52 кормушек», войдут 36 (!) министров и 16 их заместителей…
Новое правительство Израиля будет полностью сформировано в ближайшие недели и проработает три года. В первые полтора его возглавит Нетаньяху, после чего кресло премьер-министра займет Ганц, а нынешний глава правительства переедет в канцелярию вице-премьера и возглавит Министерство иностранных дел.
По итогам последнего социологического опроса, коалиционное соглашение одобрили 62 процента граждан. Столь явная поддержка общества связана во многом не столько с параметрами будущего правительства, сколько с отношением израильтян к перспективе четвертых за полтора года парламентских выборов.
Учитывая, что еще несколько дней назад такая вероятность имела вполне реальные очертания, важно понять, почему ситуация вдруг резко изменилась? Что положило конец бесконечной серии коалиционных переговоров и привело к созданию правительства национального единства?
Если символически обозначить внутреннюю политику Израиля как Южный полюс, то люди, убежденные, что стороны пришли к согласию исключительно потому, что глубоко осознали личную ответственность перед избирателем, живут в арктических широтах и понятия не имеют, что творится в Антарктиде. Руководствуясь здравым смыслом, они считают, что в тяжелые времена признанные лидеры государств находят в себе силы и решимость переступить через личные амбиции и политические разногласия, дабы служить исключительно обществу.
И хотя Израиль, как и все страны мира, живет сегодня в экстремальных условиях, здравый смысл вступает в противоречие с фактами! Судя по комментариям большей части политологов и правоведов, Нетаньяху и Ганц заключили одну из самых грязных политических сделок за всю историю израильского парламентаризма. А договор о создании правительства национального единства больше похож на пропитанный духом взаимного недоверия Пакт о ненападении, подписанный двумя конкурирующими лидерами, в котором большинство параграфов открывают легальные возможности поэтапной ликвидации принципов разделения ветвей существующей власти и равенства перед законом.
При этом нельзя не отметить поистине беспрецедентный уровень цинизма, с которым оба лидера и их представители прилюдно декларировали приверженность идеалам служения народу, а за столом переговоров обменивались нападками и торговались, как мелкие лавочники на блошином рынке.
Но если переговорная тактика Биньямина Нетаньяху, стремившегося любыми способами получить в ходе предстоящего суда гарантии юридической неприкосновенности, была понятна с самого начала, то политический маневр дебютанта Бени Ганца – лидера альтернативного правому лагерю блока, не раз публично заявлявшего, что он ни при каких обстоятельствах не будет сидеть в одном правительстве с подследственным коррупционером Биньямином Нетаньяху, оказался для всех полной неожиданностью.
Будучи типичным новичком-первогодком, не имея ни парламентского опыта, ни влиятельных союзников, ни испытанных связей с функционерами и лоббистами, отставной генерал ЦАХАЛ совершил головокружительный маневр, в одночасье расколол блок из четырех партий, взявший на последних выборах тридцать три мандата, вывел из него партию «Кахоль Лаван», состоящую из пятнадцати депутатов Кнессета, стал при поддержке Ликуда спикером Кнессета, вступил в переговоры с Нетаньяху и в итоге обеспечил каждому (!) депутату от своей партии министерское кресло, а себе – титул вице-премьера, портфель министра обороны, а еще через полтора года – кресло премьер-министра Израиля!
Столь сенсационного и стремительного взлета политическая история Израиля еще не знала!
Свою сделку с ненавистным политическим соперником, охарактеризованную бывшими однопартийцами генерала, как прямое предательство, Бени Ганц объяснил необходимостью сплочения в трудные для страны времена.
«Некоторые хотели проведения новых выборов, чтобы набирать политические очки, - заявил Ганц на вчерашней пресс-конференции. – Я и мои коллеги не могли остаться в стороне. Мы решили защищать демократию. Мы будем бороться с коронавирусом и его последствиями. Нам пришлось закатать рукава, выйти из зоны комфорта и предотвратить тем самым четвертые выборы…»
Бени Ганц сказал правду: судьба очередных досрочных выборов была действительно в его руках. И решающую роль сыграло единственное обстоятельство: судя по многочисленным опросам, Ликуд мог получить на них сорок и даже больше мандатов, которых вполне хватало Нетаньяху, чтобы сформировать самодостаточное право-религиозное правительство, не нуждающееся в Ганце и его партии. Другими словами, будь на то воля Нетанияху, он торговался бы с представителями Ганца до бесконечности, пока на переговорных часах не упадет флажок и не объявят выборы. Но в руках его оппонента был мощный контраргумент: в случае отказа премьер-министра подписать коалиционное соглашение, Ганц пригрозил воспользоваться своей властью спикера, опирающегося на большинство в Кнессете, и вынести на голосование законопроект, запрещающий политику, который находится под следствием, формировать правительство. По убедительности контраргумент напоминал пистолет, приставленный к виску.
И Нетаньяху сдался…
В тактическом плане достигнутое коалиционное соглашение, несомненно - успех Бени Ганца. Ему удалось предотвратить очередные досрочные выборы, не сулившие партии «Кахоль Лаван» ничего хорошего, зафиксировать срок завершения каденции Нетаньяху на посту премьера – октябрь 2021 года, выбить для своей партии пятнадцать министерств, в том числе такие «тяжелые», как обороны, иностранных дел и юстиции, получить парламентские Комиссии по иностранным делам и обороне, по регламенту, по внутренним делам и образованию…
Но в стратегическом плане – и об этом говорит анализ коалиционных соглашений - Биньямин Нетаньяху вновь одержал убедительную победу.
Ему удалось остаться первым в ротации на посту премьер-министра и получить гарантии на право возглавлять кабинет министров, даже несмотря на начинающийся 24 мая судебный процесс по его делам.
Нетаньяху получил право вето на назначение двух госчиновников, которые должны решить его судьбу - государственного прокурора и юридического советника правительства. Мало того: если Высший суд справедливости (БАГАЦ) запретит Нетаньяху из-за ведущихся против него уголовных дел возглавить правительство, коалиционное соглашение утрачивает юридическую силу, Кнессет распускается и назначаются досрочные выборы.
Соглашение также обеспечивает премьер-министру полный контроль над Комиссией по назначению судей, что, учитывая предстоящую смену судей Верховного суда, дает Нетаньяху важные рычаги давления…
И, наконец, немного о том, во что обойдется израильскому налогоплательщику содержание самого многочисленного правительства за всю историю.
Финансирование канцелярий министров и их заместителей обойдется ежегодно в 200 миллионов долларов. Кроме того, коалиционное соглашение предусматривает принятие так называемого «норвежского закона», позволяющего пяти министрам и трем замминистрам от каждой партии отказаться от депутатских мандатов и передать их другим кандидатам. Таким образом, из государственной казны будут оплачиваться зарплаты новоиспеченных депутатов, которые займут места в Кнессете согласно этому закону.
Если же добавить к этой статистике свыше одного миллиона израильтян, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, а также потери только частного сектора страны за март-середину апреля 2020 года, составляющие 12 миллиардов долларов, становится понятно, какие надежды возлагают израильтяне на новое правительство.
Учитывая, что последние десять недель самого продолжительного политического кризиса в Израиле протекали на фоне эпидемии коронавируса, то, выражаясь языком профессиональных медиков, можно утверждать, что, несмотря на экономические спазмы, социальную гипоксию и другие симптомы тяжелого заболевания, израильская политическая система все-таки выжила и, вместо искусственной вентиляции легких в виде очередных парламентских выборов, была переведена из реанимации в палату для выздоравливающих.
Остается лишь гадать, что ждет эту систему в обозримом будущем – окончательное выздоровление или рецессия?..