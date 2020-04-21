Проведя в переговорах без малого 500 дней и потратив в общей сложности больше четырех миллиардов долларов, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и отставной генерал ЦАХАЛа Бени Ганц подписали коалиционное соглашение и приступили к формированию нового правительства Израиля. В состав беспрецедентно раздутого кабинета, который уже назвали «Правительством 52 кормушек», войдут 36 (!) министров и 16 их заместителей…

Новое правительство Израиля будет полностью сформировано в ближайшие недели и проработает три года. В первые полтора его возглавит Нетаньяху, после чего кресло премьер-министра займет Ганц, а нынешний глава правительства переедет в канцелярию вице-премьера и возглавит Министерство иностранных дел.

По итогам последнего социологического опроса, коалиционное соглашение одобрили 62 процента граждан. Столь явная поддержка общества связана во многом не столько с параметрами будущего правительства, сколько с отношением израильтян к перспективе четвертых за полтора года парламентских выборов.

Учитывая, что еще несколько дней назад такая вероятность имела вполне реальные очертания, важно понять, почему ситуация вдруг резко изменилась? Что положило конец бесконечной серии коалиционных переговоров и привело к созданию правительства национального единства?

Если символически обозначить внутреннюю политику Израиля как Южный полюс, то люди, убежденные, что стороны пришли к согласию исключительно потому, что глубоко осознали личную ответственность перед избирателем, живут в арктических широтах и понятия не имеют, что творится в Антарктиде. Руководствуясь здравым смыслом, они считают, что в тяжелые времена признанные лидеры государств находят в себе силы и решимость переступить через личные амбиции и политические разногласия, дабы служить исключительно обществу.

И хотя Израиль, как и все страны мира, живет сегодня в экстремальных условиях, здравый смысл вступает в противоречие с фактами! Судя по комментариям большей части политологов и правоведов, Нетаньяху и Ганц заключили одну из самых грязных политических сделок за всю историю израильского парламентаризма. А договор о создании правительства национального единства больше похож на пропитанный духом взаимного недоверия Пакт о ненападении, подписанный двумя конкурирующими лидерами, в котором большинство параграфов открывают легальные возможности поэтапной ликвидации принципов разделения ветвей существующей власти и равенства перед законом.

При этом нельзя не отметить поистине беспрецедентный уровень цинизма, с которым оба лидера и их представители прилюдно декларировали приверженность идеалам служения народу, а за столом переговоров обменивались нападками и торговались, как мелкие лавочники на блошином рынке.

Но если переговорная тактика Биньямина Нетаньяху, стремившегося любыми способами получить в ходе предстоящего суда гарантии юридической неприкосновенности, была понятна с самого начала, то политический маневр дебютанта Бени Ганца – лидера альтернативного правому лагерю блока, не раз публично заявлявшего, что он ни при каких обстоятельствах не будет сидеть в одном правительстве с подследственным коррупционером Биньямином Нетаньяху, оказался для всех полной неожиданностью.

Будучи типичным новичком-первогодком, не имея ни парламентского опыта, ни влиятельных союзников, ни испытанных связей с функционерами и лоббистами, отставной генерал ЦАХАЛ совершил головокружительный маневр, в одночасье расколол блок из четырех партий, взявший на последних выборах тридцать три мандата, вывел из него партию «Кахоль Лаван», состоящую из пятнадцати депутатов Кнессета, стал при поддержке Ликуда спикером Кнессета, вступил в переговоры с Нетаньяху и в итоге обеспечил каждому (!) депутату от своей партии министерское кресло, а себе – титул вице-премьера, портфель министра обороны, а еще через полтора года – кресло премьер-министра Израиля!