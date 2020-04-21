На Сен-Бартелеми выздоровели все больные COVID-19

Там было диагностировано шесть случаев заболевания и ни одного летального исхода. Об этом говорится в данных Worldometers.

Остров Сен-Бартелеми в Карибском море стал вторым в мире местом, где выздоровели все заболевшие коронавирусом.

Первый случай заболевания COVID-19 на острове был зафиксирован 1 марта. 16 марта их было уже три, 27 марта - пять, а 31 марта диагностировали шестой случай. За все время там не было ни одной смерти от коронавируса.

Население острова составляет больше 9 тысяч человек. Французское заморское сообщество состоит из одного крупного одноименного острова и ряда небольших островков.

Статистика также свидетельствует, что не осталось ни одного активного заболевания в Мавритании. Там было выявлено семь случаев заражения, из них один человек умер. В Бурунди, на востоке Африки, также больше нет активных случаев COVID-19. Из пяти заболевших один скончался, четверо вылечились.