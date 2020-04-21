Карен Бекарян: «Заявление Лаврова – полный провал внешней политики Армении»
Армянский политолог Карен Бекарян считает, что после заявлений главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова об урегулировании карабахского конфликта министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян должен уйти в отставку. Об этом Бекарян написал на своей странице в Facebook.
По словам Бекаряна, Россия, являясь стратегическим партнером Армении, заявила о наличии документа о поэтапном урегулировании карабахского конфликта. Однако власти Армении в лице премьер-министра Пашиняна заявляли об отсутствии какого-либо документа по данному вопросу. Бекарян делает вывод — если Лавров сказал неправду, то это является прямым доказательством провала российско-армянских отношений.
«Если то, что говорит министр иностранных дел России, не соответствует действительности, то это показатель полного провала армяно-российских двусторонних отношений, поскольку дезинформационная диверсия никогда не организовывается без причины», - считает политолог.
С другой стороны, по словам эксперта, если принять за истину слова Лаврова, то получается обратная картина — прямые доказательства обмана общества и провала политики в отношении Карабаха.
«Если то, что говорит российский министр, соответствует действительности, то мы имеем дело с провалом национальных и государственных интересов Армении и Карабаха и последовательным обманом общества», - заявил политолог.
И в том, и в другом случае ответственность должен нести министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, поскольку это входит в сферу его непосредственных обязанностей.
«В обоих случаях министр иностранных дел Армении должен уйти в отставку», - считает Бекарян.
Однако, по словам Бекаряна, если тот не уйдет в отставку, то вся ответственность переляжет на плечи главы правительства: «Если нет, то прямую ответственность за все это со всеми вытекающими последствиями несет премьер-министр Армении Никол Пашинян».
Напомним, 21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что имеется документ, выработанный в ходе переговоров по Карабахскому конфликту, в котором описан поэтапный план по урегулированию конфликта. Одним из пунктов документа, упомянутого Лавровым является освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха.