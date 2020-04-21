Карен Бекарян: «Заявление Лаврова – полный провал внешней политики Армении»

По словам Бекаряна, Россия, являясь стратегическим партнером Армении, заявила о наличии документа о поэтапном урегулировании карабах ского конфликта. Однако власти Армении в лице премьер-министра Пашиняна заявляли об отсутствии какого-либо документа по данному вопросу. Бекарян делает вывод — если Лавров сказал неправду, то это является прямым доказательством провала российско-армянских отношений.

Армянский политолог Карен Бекарян считает, что после заявлений главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова об урегулировании карабах ского конфликта министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян должен уйти в отставку. Об этом Бекарян написал на своей странице в Facebook.

«Если то, что говорит министр иностранных дел России, не соответствует действительности, то это показатель полного провала армяно-российских двусторонних отношений, поскольку дезинформационная диверсия никогда не организовывается без причины», - считает политолог.

С другой стороны, по словам эксперта, если принять за истину слова Лаврова, то получается обратная картина — прямые доказательства обмана общества и провала политики в отношении Карабаха.

«Если то, что говорит российский министр, соответствует действительности, то мы имеем дело с провалом национальных и государственных интересов Армении и Карабаха и последовательным обманом общества», - заявил политолог.

И в том, и в другом случае ответственность должен нести министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, поскольку это входит в сферу его непосредственных обязанностей.

«В обоих случаях министр иностранных дел Армении должен уйти в отставку», - считает Бекарян.

Однако, по словам Бекаряна, если тот не уйдет в отставку, то вся ответственность переляжет на плечи главы правительства: «Если нет, то прямую ответственность за все это со всеми вытекающими последствиями несет премьер-министр Армении Никол Пашинян».

Напомним, 21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что имеется документ, выработанный в ходе переговоров по Карабахскому конфликту, в котором описан поэтапный план по урегулированию конфликта. Одним из пунктов документа, упомянутого Лавровым является освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха.