В Испании готовятся ослабить карантин

"Во второй половине мая, как ориентир, мы начнем вторую фазу борьбы с эпидемией COVID-19. Правила и ограничения должны меняться, чтобы соответствовать этим новым сценариям. Будет снижаться опасность, и в соответствии с этим снижением будет меняться режим повышенной готовности", - цитирует Санчеса РИА Новости.

"...Деэскалация будет медленной и постепенной, поскольку она должна быть безопасной", - добавил глава испанского кабинета, отметив, что власти страны примут документ, который позволит детям до 14 лет выходить на улицы, однако "это исключение не повлияет на общие правила карантина".

Премьер также не исключил, что ограничительные меры будут меняться в разных автономных сообществах в зависимости от развития там эпидемиологической ситуации.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 22 апреля в Испании выявлено более 208 тысяч случаев заболевания, умерли 21 717 человек.