Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с большой ответственностью подходит к предложению стать вице-премьером по реформам в Кабинете министров Украины, пишет Гордон.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве... Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда предстоит быть смелыми в своих решениях и реформах", – подчеркнул Саакашвили.

Он отметил, что готов сотрудничать со всеми патриотическими силами "в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе для того, чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами".

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Верховная Рада Украины может назначить бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам в правительстве. Об этом в комментарии украинскому "Обозревателю" рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

