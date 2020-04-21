Помощник президента Азербайджана: «Если Армения хочет выйти из переговорного процесса...»

Напомним, что накануне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что для Еревана неприемлемо решение карабах ского вопроса, предполагающее территориальные уступки Азербайджану.

«Это заявление главы МИД Армении сводит на нет переговорный процесс по урегулированию конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ. Такие деструктивные заявления из Еревана наносят серьезный удар по переговорному процессу и нарушают переговоры. Это также и проявление неуважения к сопредседателям», - сказал Хикмет Гаджиев в интервью госагентству.

По его словам, нагорно-карабахский конфликт должен быть решен поэтапно на основе Хельсинкского Заключительного акта и резолюций Совбеза ООН. В рамках поэтапного процесса на первом этапе армянские войска должны быть выведены из оккупированных районов Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Хикмет Гаджиев отметил, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о поэтапном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

«Если Армения такими заявлениями хочет выйти из переговорного процесса, то должна открыто признать свою позицию. Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, должны отреагировать на это заявление Армении», - подчеркнул он.

Помощник президента добавил, что позиция Баку по урегулированию конфликта не меняется.

«Об этом не раз заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права», - сказал он.