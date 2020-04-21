В Германии вакцину от коронавируса впервые испытают на людях

Как сообщает Дойче велле, его получила компания Biontech из Майнца, которая теперь будет тестировать действие вакцины на добровольцах.

В Германии Институт имени Пауля Эрлиха выдал первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2.

В заявлении Института Пауля Эрлиха говорится, что специалистами был оценен потенциальный риск и польза препарата для кандидата на тестирование.

Тестовые образцы вакцины получит группа здоровых людей в составе 200 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут испытывать несколько видов препарата, чтобы оценить его влияние на иммунную систему человека.

В компании BioNTech заявили, что вакцина против коронавируса называется BNT162. Предполагается, что скоро ее клинические испытания начнутся и в США.