В Германии вакцину от коронавируса впервые испытают на людях
В Германии Институт имени Пауля Эрлиха выдал первое разрешение на клинические испытания возможной вакцины против нового коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщает Дойче велле, его получила компания Biontech из Майнца, которая теперь будет тестировать действие вакцины на добровольцах.
В заявлении Института Пауля Эрлиха говорится, что специалистами был оценен потенциальный риск и польза препарата для кандидата на тестирование.
Тестовые образцы вакцины получит группа здоровых людей в составе 200 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут испытывать несколько видов препарата, чтобы оценить его влияние на иммунную систему человека.
В компании BioNTech заявили, что вакцина против коронавируса называется BNT162. Предполагается, что скоро ее клинические испытания начнутся и в США.