МИД Китая: «Американский иск из-за коронавируса – издевательство»

Дипломат отметил, что у обвинений в дезинформации нет никаких реальных оснований. Гэн Шуан подчеркнул, что с начала вспышки эпидемии китайское правительство максимально открыто информировало Всемирную организацию здравоохранения, США и другие государства о развитии ситуации. Спикер МИД также напомнил, что действия руководства КНР не попадают под юрисдикцию американских судов.

Иск американского штата Миссури к Китаю по обвинению в сокрытии информации о распространении нового коронавируса — издевательство над судопроизводством. С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

Ранее американский штат Миссури подал в суд на Китай, обвинив страну в распространении коронавируса. Прокурор штата Эрик Шмитт (Eric Schmitt) потребовал возместить ущерб. Он назвал это необходимым, чтобы компенсировать «огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения».

По мнению прокурора, китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе коронавируса, заставило замолчать свидетелей и сделало мало для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.