В Беларуси все больше заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Беларуси уже достигло 7281. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на данные белорусского Минздрава.

Отмечается, что в стране после выздоровления от COVID-19 выписаны 769 пациентов. По данным Минздрава, проведено почти 115 тысяч тестов на коронавирус.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ВОЗ рекомендовала Беларуси ужесточить меры по предотвращению распространения нового коронавируса, в том числе отменить массовые мероприятия, ввести удаленный режим работы, дистанционное обучение и др.