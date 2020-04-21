Врачи рассказали о результатах вскрытия болевших коронавирусом

Изначально Институт Роберта Коха рекомендовал не производить вскрытие тел умерших от коронавируса, чтобы защитить медиков от заражения, однако сейчас отозвал свою рекомендацию, отметив при этом важность вскрытия, сообщает InoPressa со ссылкой на немецкое издание Suddeutsche Zeitung.

Ученые из Университетского госпиталя Базеля вскрыли 20 тел пациентов, умерших от коронавируса. По словам руководителя патологоанатомического отделения профессора Александра Цанкова, у всех обследованных была гипертония, также у большой части пациентов было сильно выраженное ожирение.

По словам медика, среди умерших преобладали мужчины. Также «у более чем двух третей умерших имелись возникшие ранее повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом». Воспаление легких было у наименьшего числа пациентов.

«Под микроскопом мы увидели тяжелое нарушение микроциркуляции в легких», – отметил Цанков. По его словам, это означает, что кислородный обмен больше не функционировал, «можно давать пациенту сколько угодно кислорода, он просто больше не будет переноситься дальше».

В свою очередь, судмедэксперт Клаус Пюшель из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф с 22 марта по 11 апреля вскрыл тела 65 пациентов, умерших от коронавируса. Отмечается, что у большей части умерших имелись сердечные заболевания, у 55 обследованных в Гамбурге были ранее перенесенные сердечно-сосудистые заболевания, в том числе гипертония, инфаркт, атеросклероз и другие проблемы с сердцем. 46 людей перенесли заболевания легких, у 28 имелись повреждения других органов, например, почек, печени или трансплантированных органов, 16 человек страдали деменцией, у других был рак, сильно выраженный лишний вес или диабет.

Пюшель отметил, что у 61 из 65 умерших в качестве причины смерти был обозначен коронавирус, у остальных четырех вирусное заболевание не было причиной смерти.