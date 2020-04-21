Украина получит от Европы 1,2 миллиарда евро в качестве поддержки в ходе пандемии коронавируса. Решение о выделении денег приняла Европейская комиссия. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, передает hromadske.

Он назвал помощь на борьбу с эпидемией «беспрецедентной по объему».

«Решение ЕС — это не только проявление солидарности в трудные времена. Это свидетельство, что Украина не ошиблась, сделав европейский выбор. Ведь настоящие друзья познаются в беде», — заявил Зеленский.

Решение Еврокомиссии должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. Сразу после этого Киев получит первый транш от ЕС на сумму 600 миллионов евро. Второй такой же транш поступит, когда Украина выполнит ряд условий.