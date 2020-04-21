В конце первого квартала этого года чистый кредитный портфель банка составил 532.401 млн. манатов. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 604.053 млн. манатов. Стоит отметить, что 97.6% кредитов в первом квартале этого года выдано в манатах.

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2020-го года. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу банка, за квартал активы банка достигли 895.341 млн. манатов.

В первом квартале 2020 года AccessBank выдал кредитов на сумму 124.716 млн. манатов, что на 26,472 млн. манат больше, чем в первом квартале прошлого года. Более 50% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и 35% от всех микрокредитов выдаются бизнесам, занятым в сельском хозяйстве.

Депозитный портфель банка на конец марта составил 588.351 млн. манатов.

Чистые процентные доходы банка в первом квартале 2020-го года составили 15.261 млн. манатов, что на 50% больше, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года.

Читая прибыль банка в первом квартале 2020 года составила 2.475 млн. манат.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 79.411 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манатов) на 29.411 млн. манатов.

На конец марта коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 50.98%, что выше нормы (30%) примерно в 1.7 раз.

Оставаясь лидером на рынке микрокредитования, AccessBank является банком, акционеры которого реализовали в прошедшем году самую большую рекапитализацию на рынке страны. Сегодня среди акционеров AccessBank-а такие ведущие международный финансовые институты, как Азиатский Банк Развития (ADB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Международная Финансовая Корпорация (IFC) и другие иностранные финансовые институты и инвестиционные фонды.

Комментируя финансовые показатели первого квартала, председатель правления AccessBank-а Анар Гасанов отметил: «Прибыль банка в первый квартал года – это результат доверия клиентов и продуманной работы нашей команды. Мы понимаем, что развитие нашего банка напрямую зависит от экономической стабильности и уверенности наших клиентов. Сильный клиент означает сильный банк в то же время и сильный финансовый сектор в целом. Поэтому главной целью работы AccessBank-а остается всесторонняя поддержка микро, малого и среднего бизнеса, развитие которого является приоритетным для азербайджанской экономики. Возможно, в следующем квартале рынок ждет не самый легкий период, но мы уверены, что преодолеем все трудности вместе с клиентами. Мы будем продолжать поддерживать наших клиентов, успехом которых мы так гордимся».