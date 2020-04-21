В Азербайджане выявлено 38 новых случая заражения коронавирусом, еще 42 человека полностью вылечились и выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 1518 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 907 человек вылечились, 20 человек умерли, 591 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 14 из них оценивается как тяжелое, 21 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период было проведено 108.221 тестов на коронавирус.