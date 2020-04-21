Иммунитет человека оказался неэффективным против коронавируса

Ученые Бостонской детской больницы и Массачусетского технологического института в США определили механизм заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и типы клеток, которые являются наиболее уязвимыми для вируса. Они также выяснили, что одна из основных защитных систем организма оказалась неэффективной против инфекции и, наоборот, способствует болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, пишет «Лента.ру».

Специалисты изучили клетки различных типов тканей, которые поражаются вирусом, включая слизистую оболочку носовой полости, легких и кишечника. Известно, что SARS-CoV-2 для заражения клетки соединяется с рецептором ACE2, используя фермент TMPRSS2.

Ученые секвенировали РНК-транскрипты (продукты активности генов), чтобы выяснить, какие из 20 тысяч генов задействованы в тканях различных органов. Оказалось, что лишь небольшая доля клеток (менее десяти процентов) имеют как ACE2, так и TMPRSS2. К этим клеткам относятся бокаловидные клетки в слизистой оболочке носа, альвеолоциты II типа в легких и выстилающие тонкий кишечник энтероциты.

Кроме того, выяснилось, что интерферон, который участвует в защите организма от вируса, стимулирует выработку ACE2, давая вирусу новые возможности для проникновения в клетку. Применение интерферонов, которые сейчас испытываются в качестве средства от COVID-19, может усилить инфекцию у некоторых пациентов.