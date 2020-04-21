МИД ответил Мнацаканяну

Как заявила Абдуллаева, основы нового миропорядка были заложены после Второй мировой войны и закреплены в Уставе ООН 1945 года, Хельсинкском Заключительном акте от 1975 года и Парижской хартии от 1990 года. Во всех этих документах находят свое разъяснение нормы и принципы международного права, в том числе принципы суверенитета, территориальной целостности и самоопределения народов.

Оккупация территорий Азербайджана временная. И чем раньше Армения осознает это и перестанет заниматься самообманом, обманом собственного населения и попытками ввести в заблуждение мировое сообщество, тем больше шансов для избежания последующего кровопролития и усугубления ее и без того удручающего состояния. Об этом сказала начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывание главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна касательно заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, озвученного им во время видеоконференции 21 апреля.

"Как Азербайджан, так и Армения являются полноценными участниками этих документов, взявшими на себя обязательства по безукоризненному соблюдению их условий. Вновь напоминаем, что государства-участники должны воздерживаться в своих действиях от применения силы, угрожающей территориальной целостности или политической независимости любого государства. Также в очередной раз подчеркиваем, что в отношении принципа самоопределения государства-участники должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной целостности государств, как это зафиксировано в вышеупомянутом Хельсинкском Заключительном акте и затем подтверждено Парижской хартией", - отмечает Абдуллаева.

В случае конфликта между Арменией и Азербайджаном именно Республика Армения, игнорируя свои вышеотмеченные обязательства, применив военную агрессию против соседнего Азербайджана, оккупировала одну пятую часть международно признанных территорий Азербайджана, подвергнув этнической чистке более миллиона азербайджанцев, подчеркивает представитель МИД Азербайджана.

"...Министр иностранных дел страны-агрессора, то есть Армении, в безапелляционной манере заявляет о проблемах безопасности и свободного волеизъявления. О какой безопасности и воле можно говорить в условиях военной оккупации?! Сам факт оккупации одним государством территории другого государства и есть постоянный источник угрозы безопасности. Невозможно говорить о безопасности и свободном волеизъявлении населения Карабаха, когда его треть насильственно изгнана с мест своего постоянного проживания и около 30 лет лишена возможности вернуться в свои дома и участвовать в свободном волеизъявлении в отношении будущего своего региона", - заявляет Абдуллаева.

Что касается заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова от 21 апреля в отношении поэтапного подхода к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то Абдуллаева отметила, что данная позиция подтверждается сопредседателями МГ ОБСЕ, она неоднократно и последовательно ими озвучивалась на всех уровнях и этапах процесса урегулирования конфликта.