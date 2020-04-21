Глава Генштаба Армении на границе с Азербайджаном фото
Начальник Генштаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 21 апреля проверил воинские части, расположенные в северо-восточном направлении. Об этом сообщает Новости Армении со ссылкой на пресс-службу минобороны.
«Генерал-лейтенант Артак Давтян побывал также на боевых позициях, на месте ознакомился с оперативной ситуацией на данном участке границы, уровнем физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и укрепительными работами на передовой», - говорится в сообщении.