ООН: Землю ждет новый температурный рекорд

Во Всемирной метеорологической организации спрогнозировали новый температурный рекорд до 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление организации в Женеве.

Дальнейший рост температур наиболее вероятен для высоких широт и на суше. Океан будет нагреваться более медленно. При этом эксперты отметили, что температура - это только один из климатических индикаторов. К ним также относятся концентрация СО2 в атмосфере, температура и кислотность океана, уровень моря и таяние ледников.

На текущий момент все эти индикаторы демонстрируют ускорение климатических изменений в ближайшие пять лет.

При этом пандемия COVID-19 может временно сократить количество выбросов парникового газа.