Бывший босс команды Ferrari стал водителем скорой помощи

Бывший руководитель команды «Формулы-1» Ferrari Маурицио Арривабене стал водителем скорой помощи в Италии. Об этом сообщает Euro Weekly News со ссылкой на журналиста Лео Туррини.

По информации источника, Арривабене, возглавлявший Ferrari с 2014 по 2019 годы, никому не говорил о своей инициативе. Тем не менее бывший босс гоночной команды работает в скорой помощи почти с самого начала пандемии коронавируса.

Уточняется, что Арривабене присоединился к директору компании Pirelli Марио Изоле, который стал волонтером-медиком и также работает в скорой помощи.