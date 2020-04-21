Итальянский отель решил засудить Китай за коронавирус

Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д"Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд на Минздрав Китая и потребовал компенсации за ущерб, понесенный из-за пандемии, пишет Libro Quotidiano.

Истец считает, что министерство не уведомило должным образом ВОЗ о новом контагиозном коронавирусе, который стал причиной многих смертей в ноябре-декабре 2019 года. Также чиновникам вменяют то, что они опоздали с проверкой пассажиров, вылетающих из Китая за границу.

Отель, который готовился принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту в конце марта, закрылся из-за коронавируса 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. С тех пор компания была вынуждена уволить всех сотрудников и расторгнуть все контракты с поставщиками, как и другие гостиницы Кортина-д"Ампеццо.

22 апреля в суд на правительство Китая подал американский штат Миссури. Регион потребовал компенсации за человеческие потери и ущерб экономике, которые вызвала пандемия.

De La Poste - четырехзвездочный отель, расположенный в здании XIX века в центре города. Зимой двухместный номер в нем сдается за 200-400 евро в сутки.