Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 10,2% и достигала отметки в $21,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:20 мск.

К 16:30 мск нефть сорта Brent росла до $21,12 за баррель (+9,3%), а сорта WTI - до $14,2 за баррель (+22,7%), пишет ТАСС.