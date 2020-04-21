Нефть пошла вверх: Brent - уже выше $21 обновлено 18:00
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 10,2% и достигала отметки в $21,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:20 мск.
К 16:30 мск нефть сорта Brent росла до $21,12 за баррель (+9,3%), а сорта WTI - до $14,2 за баррель (+22,7%), пишет ТАСС.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 7,6%, торгуется на уровне $20,8 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
К 15:41 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне $20,99 за баррель, это на 8,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии, отмечает ТАСС.