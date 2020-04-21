Российский министр о снижении спроса на нефть

Мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть, по разным оценкам, спрос упал на 20-30 млн баррелей в сутки, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе встречи с депутатами, передает Интерфакс.

Он добавил, что по мере выхода мира из карантина ситуация будет улучшаться.

Новак отметил, что проработаны предложения об изменениях для внутреннего рынка нефтепродуктов, но Минэнерго считает, что компании справятся сами.

"Но на топливном рынке нет такой критичности, как в электроэнергетике. Считаем, что наши предприятия справятся с текущей ситуацией, несмотря на то, что наблюдается серьезное снижение цен на мировом рынке", - сказал он.