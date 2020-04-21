В Бразилии экскаваторы роют братские могилы для жертв COVID-19

Отмечается, что работники кладбища уже начали заполнять братские могилы гробами. В офисе мэра Манауса рассказали, что ранее в городе хоронили в среднем по 30 человек, после вспышки коронавирусной инфекции это число увеличилось до 100. В связи с этим приходится рыть большие ямы, пишет Гордон.

CNN отмечает, что подобная практика используется другими странами, она позволяет сохранить идентичность тел при соблюдении расстояний между гробами.

21 апреля, в интервью CNN Brasil мэр Вирджилио Нето объяснил, что система здравоохранения больше не в состоянии обслуживать тех, кто нуждается в лечении, и люди начали умирать дома.