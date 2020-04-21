В Армении хотят арестовать зятя Саргсяна

Бывшему послу Армении в Ватикане, зятю экс-президента Сержа Саргсяна Микаелу Минасяну предъявлено обвинение по двум эпизодам. Об этом сообщил адвокат Минасяна Мигран Погосян изданию 168.am.

Согласно информации, армянские правоохранители обвиняют Минасяна в незаконном обогащении и отмывании денег. В рамках второго эпизода его обвиняют в незаконном обогащении. Адвокат отметил, что речь идет о 20%-ной доле экс-посла в учрежденной им в 2004 году компании, передает Rusarminfo.

По словам Погосяна, в суд передано ходатайство об аресте Микаела Минасяна.