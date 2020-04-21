Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

Дети могут дольше, чем взрослые, оставаться источником новой коронавирусной инфекции и заражать других, сообщил в среду заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов, передает ТАСС.

"Есть еще некие эпидемиологические особенности, которые подчеркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции, - сказал он на пресс-конференции. - И вот в последние дни мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи".