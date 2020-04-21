Минэкологии предупреждает...

Национальная служба гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с нестабильной погодой на территории Азербайджана.

Согласно информации, завтра в Баку и на Апшероне скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/сек, временами до 20-23 м/сек, будут идти дожди, местами ливневые.

В районах Азербайджана до второй половины субботы сохранится нестабильная погода, временами ожидаются дожди, местами ливневые, грозы, в горных территориях - снег. Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, 23 апреля в отдельных местах временами - до 23-28 м/сек. В реках поднимется уровень воды.