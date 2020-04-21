Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.
Меркель и Путин, в частности обсудили вопросы, касающиеся борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. В ходе беседы они подчеркнули важность тесной координации международных усилий на этом направлении при активном участии ВОЗ.
«Условлено поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.