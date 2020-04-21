Зеленский встретился с Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Отмечается, что в ходе встречи Зеленский и Саакашвили обсудили видение о возможной помощи в развитии Украины.
"Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что господин Саакашвили имеет потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины", - сказали в Офисе украинского президента.