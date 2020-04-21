Аналитик банка Mizuho: "Вам придется заплатить 100 долларов, чтобы у вас забрали вонючую бочку нефти"

Отдел информации 18:08

Нефтегазовый аналитик банка Mizuho Пол Сэнки, еще в марте предупредивший о возможном падении цен на нефть до отрицательных значений, считает, что в ближайшее время нефтяные котировки станут еще ниже, пишет Bloomberg. «Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно», — отметил он в своем отчете.

«Если бы у вас на заднем дворе была вонючая бочка с нефтью, вы бы заплатили кому-то $100, чтобы ее забрали? Да, и вы, вероятно, будете рады, что с вас не взяли $300. Такова ситуация, в которой мы находимся», — пояснил Сэнки. 20 апреля майские фьючерсы на WTI подешевели на NYMEX до отрицательных значений и к закрытию торгов были на отметке минус $37,63 за баррель. Таким образом, производители нефти были готовы доплачивать за то, чтобы покупатель забрал определенный объем из хранилищ, переполненных из-за обвала спроса на нефть, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом.