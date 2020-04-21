В Кремле опровергли слухи о ссоре Путина с саудовским принцем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о ссоре между главой государства Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля заявил, что такие сведения — «очередная чушь».

Ранее Middle East Eye опубликовал материал, ссылаясь на свои источники, что перед последним заседанием ОПЕК+ между Путиным и саудовским принцем состоялся разговор на повышенных тонах.

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по сокращению нефтедобычи. Новая сделка провалилась, а старая перестала действовать с 1 апреля 2020 года. В связи с этим нефтяные цены на мировых рынках упали почти вдвое.