Лавров, Зариф и Чавушоглу обсудили коронавирус и Сирию

Закончилась онлайн-конференция глав МИД России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мухаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу.

В ходе седьмой встречи министров иностранных дел стран-гарантов астанинского процесса в режиме видеоконференции обсуждались темы борьбы с пандемией COVID-19 в контексте Сирии, проанализированы последние события, особенно в Идлибе и на востоке Евфрата, политический процесс, гуманитарная ситуация и возвращение беженцев.

Последний раунд переговоров в астанинском формате прошел 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Провести следующую встречу планировалось в марте. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать переговоры в Иране.

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