Ученые развеяли мифы о пользе народных средств от коронавируса

Британские ученые из Университета Рединга опровергли мифы о полезных продуктах, которые якобы могут вылечить от коронавируса или предотвратить его. Исследование публикует журнал Science Alert.

По некоторым данным, чеснок действительно обладает антибактериальным эффектом и даже помогает в борьбе с золотистым стафилококком и сальмонеллой. Однако при этом противовирусных свойств у чеснока не выявлено. Но что помогает уничтожить бактерии, неэффективно против вируса.

По данным ученых, витамин С тоже не способен победить коронавирус. Однако лимоны и другие цитрусовые - хорошие помощники для поддержания общего уровня иммунитета. Данных, что лимоны помогают победить даже обычную простуду, известные вирусы, с которыми человечество научилось жить, нет.

Ученые подчеркнули: пища не способна серьезно влиять на уровень pH крови, клеток, тканей и уж тем более на вирусные инфекции. Организм самостоятельно регулирует уровень кислотности.

Исследователи проверили то, как влияет на степень защиты кетогенная диета (когда употребляют много жиров и минимум углеводов). Испытания проводили на мышах. Но диета не делает организм менее восприимчивым к коронавирусу.