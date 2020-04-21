Коронавирус обнаружили в слезах

В Национальном институте инфекционных болезней имени Ладзаро Спалланцани обнаружили коронавирус в слезах инфицированной женщины. Об этом сообщается в исследованиях, опубликованных в журнале Annals of Internal Medicine.

Обнаружить следы COVID-19 помогла 65-летняя итальянка, вернувшаяся в конце января из Уханя. Спустя три дня после госпитализации у нее появился конъюнктивит, и медики взяли мазок из слизистой оболочки глаза.