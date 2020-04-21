В Марнеули протесты против режима карантина

По информации Первого канала Грузии, люди хотят иметь возможность передвигаться и продавать производимую продукцию, они требуют открытия дорог, а также отмены карантина в муниципалитете.

В нескольких селах Марнеульского муниципалитета Грузии, где проживает азербайджанское население, проходят акции протеста с требованием отмены режима строгого карантина.

Протестующие на некоторое время перекрыли дорогу, связывающую Марнеули и село Шулавери. Некоторые участники акции скандировали: «Миша, Миша!» (имя экс-президента Михаила Саакашвили – ред.). На месте происшествия находились сторонники Саакашвили — депутат Азер Сулейманов (партия «Единое национальное движение») и экс-депутат Ахмед Имамкулиев (партия «Европейская Грузия»).

Имамкулиев заявил, что не является организатором акции и не знает тех, кто ее организовал.

На встречу с недовольным населением пришли губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили и мэр Марнеули Заур Даргали. Как заверил губернатор, местная продукция будет полностью реализована. В регион приехали грузовики и представители компании, которая закупает товар у населения.