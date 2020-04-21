Все врачи российского научного центра заболели коронавирусом

Заведующий отделением нейроортопедии с костной онкологией НИИ Вредена Санкт-Петербурга Дмитрий Пташников заявил, что все специалисты отделения заболели коронавирусом, сообщил врач на своей странице в Instagram.

«Все наши сотрудники на сегодняшний день болеют. У 9 из 10 на компьютерной томографии подтверждена пневмония. Мы закрыты в одном помещении с больными», — сказал глава отделения.

Платошкин отметил, что пневмония в его отделении подтвердилась также у 12 из 32 пациентов. Двух из них перевели в специализированные стационары на фоне тяжелого развития болезни.

Он добавил, что также заражен инфекцией. Свое состояние доктор оценивает, как «приличное».