Гаджи Ибрагим Неграмский прогорел и в сельском хозяйстве

Известный бизнесмен Гаджи Ибрагим Неграмский приостановил строительные проекты и занялся сельским хозяйством. Однако у него и там начались серьезные проблемы.

«Здесь мы посеяли пшеницу на территории в 1590 гектаров, которая принадлежит бизнесмену Хикмету Исмаилову. Но из-за отсутствия воды посевы на 500 га полностью выгорели. Мы хотели повторно засеять пшеницу, но государство не выделяет субсидии на повторный посев. В этом году было очень засушливо, реки высохли. Нам очень тяжело», - сказал Гаджи Ибрагим Неграмский.

Бизнесмен отметил, что занимается сельским хозяйством посредством ООО «Мясные и молочные продукты Rom-Alpinos».

«В нашем хозяйстве около пяти тысяч голов мелкого рогатого скота и пастбища на 2500 га. 1000 га полей с посеянной нами пшеницей регулярно орошаются, но 500 га выгорели. Вместе с тем проблем с орошением наших хлопковый полей нет», - сказал бизнесмен.

Гаджи Ибрагим Неграмский также заявил, что планировал посеять и кукурузу, но от этой идеи отказался, потому что государство не выделяет субсидий на ее выращивание.

Отметим, что Гаджи Ибрагим Неграмский стал известен благодаря попытке реализации грандиозного проекта строительства искусственных островов Khazar İsland. Стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов долларов. В итоге проект был забыт, а бизнесмена заподозрили в присвоении многомиллионных кредитов из Межбанка.